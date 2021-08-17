ضبط 25 شخصاً استخدموا أسلحة نارية بعد إعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

قال مدير مديرية العمليات والسيطرة العميد فراس الدويري، إنه تم ضبط 25 شخصاً استخدموا الأسلحة النارية للتعبير عن الفرح بعد إعلان نتائج الثانوية العامة أمس الإثنين.وأضاف الدويري، أنه تم ضبط الأسلحة النارية المستخدمة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق الفاعلين.وشدد على خطورة استخدام الأسلحة النارية للتعبير عن الفرح، حيث إن الطلقة لها ارتداد وستعود للأرض، مبينا أنه وقعت 4 حوادث ارتداد للطلقة.وأشار إلى أنه تم ضبط أمس 4245 مخالفة مرورية من المخالفات الخطرة، منها 1326 مخالفة سير للمركبات على شكل مواكب، و1936 مخالفة خروج لأجزاء من أجسام الركاب أثناء مسير المركبة.وتابع أنه تم ضبط 957 مخالفة استعمال نغمات بصورة مزعجة، و26 مخالفة قيادة لمركبات بصورة متهورة أو استعراضية.