طبيب أردني يحذر من فيروس منتشر يستهدف الأطفال



الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



حذر مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور طارق ضمرة من زيادة حالات إصابة الأطفال بالفيروس المخلوي التنفسي (RSV) "إلتهاب القصبات" خلال فصل الشتاء.

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وأضاف ضمرة اليوم الأربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه عند إصابة الاطفال بالفيروس يعانون من " السعال وصعوبة التنفس واحتقان الأنف و الحلق و ضعف الرضاعة و هبوط في مستوى الأكسجين بالدم".



ونوه أنه يوجد أطفال تسوء حالتها عند الإصابة به مما يؤدي إلى دخولهم للعناية الحثيثة مشيرا إلى أن ضمرة حول 5 حالات إلى المستشفى خلال شهر تشرين الثاني الماضي .

وشدد ضمرة على ضرورة انتباه الاباء والامهات لحركة تنفس أطفالهم ، والتأكد من خلو صوت النفس من اي صفير او اصوات غير طبيعية في المجرى التنفسي والذي قد يؤشر الى التهاب بالقصبات الهوائية تستدعي مراجعة الطبيب.



ويعد فيروس (RSV) شائعا للغاية بين الأطفال الرضع وهم أشد الفئات تأثرا بالفيروس المخلوي التنفسي.

