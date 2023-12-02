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السبت، 02-12-2023 02:42 م

مرصد أكيد: تسجيل 18 إشاعة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، الشهر الماضي، 18 إشاعة، صدرت وانتشرت بين أفراد المجتمع.

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وقال في تقريره الشهري الذي نشره اليوم السَّبت، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها الشهر الماضي ارتفعت إلى 18 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعتين، مقارنة بالإشاعات خلال تشرين الأول الماضي البالغة 16 إشاعة.


وأضاف أن الإشاعات الأمنية احتلت المرتبة الأولى الشهر الماضي، بـ6 إشاعات بنسبة 33 بالمئة، ثم السياسيّة بـ4 إشاعات بنسبة 22 بالمئة، يليها الصحية 3 إشاعات بنسبة 17 بالمئة، واشترك المجالان الاجتماعي والشأن العام في المرتبة الرابعة، إذ سجّل كل منهما إشاعتين بنسبة 11 بالمئة، فيما جاءت الإشاعات الاقتصادية بإشاعة واحدة بنسبة 6 بالمئة.


وأشار إلى أن 16 إشاعة سجلت الشهر الماضي كان مصدرها داخلي، بنسبة 89 بالمئة من إجمالي الإشاعات، وإن إشاعتين كان مصدرهما خارجية بنسبة 11 بالمئة.


وبين أنّ 15 إشاعة، بنسبة 83 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و3 إشاعات كان مصدرها وسائل الإعلام بنسبة بلغت 17 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة الشهر الماضي.


وأوضح مرصد أكيد أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق.


ولفت إلى أنَّ اعتماد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه، يؤدي إلى نشر كثير من الأخبار غير الصَّحيحة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

 




 

 


 

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