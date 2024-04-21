طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 تباشر أعمالها

الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة ولتخفيف المعاناة عنهم، باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/78 اليوم الاحد، باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم.

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وقال قائد القوة: "إن المستشفى يترجم حرص واهتمام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني بالأهل والأشقاء في قطاع غزة، وذلك بتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم"، مشيراً إلى أن طواقم المستشفى الطبية والفنية والإدارية باشرت منذ ساعات صباح اليوم أعمالها باستقبال المراجعين من مختلف الحالات المرضية، انطلاقاً من الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة وتتبناه تجاه الأهل في القطاع.