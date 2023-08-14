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عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 11:51 ص

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

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الوكيل الإخباري - توفي الشاب الدكتور ناصر حماد الفواز السردي بحادث سير صباح اليوم الاثنين في منطقة أُم الجمال وهو عائداً من عمله في عيادة خاصة بمنطقة البادية الشمالية.

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وقال احد المقربين له لـ"الوكيل الإخباري" إن السردي تعرض لحادث تدهور صباح اليوم نتج عنه وفاته في طريقه إلى منزله في منطقة صبحا بالمفرق مضيفاً أنه أنهى سنوات الامتياز في مستشفى البادية الشمالية الحكومي.


ومن جانبه نعى مدير المستشفى الدكتور عبدالله شامخ زميلهم الدكتور ناصر حمد الفواز السردي سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


 




 

 


 

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