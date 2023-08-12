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السبت، 12-08-2023 02:04 م

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

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الوكيل الإخباري - دعت مديرية زراعة محافظة المفرق المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، الى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع الإرشادات الصحيحة للتقليل من الآثار السلبية لموجة الحر التي تؤثر على المملكة.

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وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، ضرورة ري المزروعات في ساعات المساء او الصباح الباكر، لاسيما الأشجار المثمرة كالعنب وعدم استخدام الأسمدة والمبيدات إلا عند الضرورة.


كما دعت مربي الثروة الحيوانية، الى توفير كميات كافية من المياه وضرورة إبقاء قطعانهم في أماكن مغطاة (داخل الحظائر) لتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة وعدم التنقل بها خلال ساعات الظهيرة، لافتا إلى أنه بالنسبة لمربي الدواجن فيجب تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر و عند انخفاض الحرارة (مع ساعات المساء) ومراقبة درجات الحرارة داخل البركسات والتأكد من توفر كميات كافية من الماء في الخزانات وتشغيل المراوح ان وجدت داخل البركسات.

 




 

 


 

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