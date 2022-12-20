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الثلاثاء، 20-12-2022 06:21 م

عجلون: الشريدة يطلع على احتياجات معهد التدريب المهني

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الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية إقليم الشمال في مؤسسة التدريب المهني الدكتور يوسف الشريدة إن المؤسسة تعمل على مراجعة مختلف البرامج التدريبية؛ بهدف تطويرها واستحداث تخصصات عصرية جديدة تتوافق مع الاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وأضاف، خلال زيارته لمعهد التدريب المهني في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المعاهد ومشاغلها وأبرز التحديات والاحتياجات والتأكيد على أهمية توفير كل ما من شأنه الارتقاء بالبرامج التدريبية المقدمة للشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل،بالإضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمعاهد وتحديث التجهيزات لمواكبة التغيرات في سوق العمل.

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