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الجمعة، 26-01-2024 06:43 م

عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

عجلون


الوكيل الاخباري – قال رئيس لجنة الطواريء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف انه تم رفع الجاهزية العالية لغرفة العمليات الرئيسية بالتنسق والتعاون مع البلديات والدوائر الخدمية والامنية لمتابعة الاحوال الجوية .

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واضاف الشريف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان جميع الجهات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الملاحظات التي ترد من المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت .

 

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