عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

الوكيل الاخباري – قال رئيس لجنة الطواريء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف انه تم رفع الجاهزية العالية لغرفة العمليات الرئيسية بالتنسق والتعاون مع البلديات والدوائر الخدمية والامنية لمتابعة الاحوال الجوية .

اضافة اعلان



واضاف الشريف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان جميع الجهات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الملاحظات التي ترد من المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت .