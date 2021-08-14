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السبت، 14-08-2021 06:32 م

عجلون: مركز زها يؤكد أهمية تنمية ابداعات ومهارات اليافعين

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الوكيل الاخباري - أكدت المديرة العامة لمراكز "زها" الثقافية رانيا صبيح، أهمية تطوير المهارات الأساسية لدى الأطفال واليافعين من خلال تنمية أفكارهم وتطويرها وتوظيفها بالحياة العامة، مشيرة إلى حرص مراكز "زها" على تنفيذ ورشات في عدد من المجالات لتنمية تلك المهارات الأساسية.اضافة اعلان


وأضافت، خلال زيارتها لمركز "زها" الثقافي في عجلون، اليوم السبت، يرافقها وفد من ممثلي جمعية اللجنة الدولية للإغاثة (IRC)، أن "زها" ومن خلال فروعه الــ 23 المنتشرة بمختلف محافظات المملكة، تسهم في تعزيز روح التعاون والمبادرة لدى الأطفال، لدعم مواهبهم وتوجهاتهم التي تتيح لهم تحقيق الطموح في المستقبل في مختلف آفاق المعرفة والعلوم من خلال الدورات التي تعقد داخل قاعات مجهزة بجميع احتياجات ومستلزمات التدريب وضمن الاشتراطات الصحية والوقائية.

 




 

 


 

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