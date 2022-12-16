رصد 1.7 مليون دينار لمشروع تلفريك عجلون

الوكيل الاخباري - رصدت شركة المجموعة الأردنية للمناطق التنموية والحرة، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 1.7 مليون دينار لغايات مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية.

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ووفقا لصحيفة الغد، يعد مشروع التلفريك في منطقة عجلون التنموية أول مشروع يقام داخل المنطقة منذ إعلانها منطقة تنموية العام 2009.



ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتشغيل مشروع التلفريك خلال الفترة القريبة المقبلة بعد الانتهاء من أعمال الطرق المرافقة والمؤدية إليه، حيث يبلغ طوله 2.55 كيلومتر، وتبلغ كلفته الإجمالية 11 مليون دينار.



وتبدأ المحطة الأولى من القطعة المخصصة للشركة ضمن أراضي منطقة عجلون التنموية، فيما ستكون المحطة الثانیة للخروج بالقرب من قلعة عجلون، إذ يشغل المشروع حوالي 40 عربة وقابل للزيادة حتى 60 عربة، وكل عربة سعتها 8 ركاب.

