عجلون: ورشة تناقش تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية

الوكيل الاخباري - ناقشت الورشة التدريبية التي عقدت بمحافظة عجلون اليوم الخميس بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع هيئة الامم المتحدة للمرأة تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة .

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وقدم المدربان لينا حداد وياسين القيسي شرحاً عن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز وصولها إلى البرلمان وما يلزم ذلك من معارف ومهارات، مبينين أهمية الرغبة الحقيقية وامتلاك المهارات القيادية للمشاركات الراغبات بالترشح وأهمية معرفة قانون الانتخاب والقوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية وآلية إدارة الحملات الانتخابية وادوات التواصل مع الناخبين.



وتناولت الورشة التي شاركت بها عدد من سيدات المجتمع المحلي والراغبات بالترشح للانتخابات المقبلة وفق أجندة ركزت على مناقشة وتطبيق عدة محاور منها إعداد المرشحة وبناء قدراتها بمهارات الإتصال والتواصل وإعداد البيان الانتخابي وكيفية إعداد خطة الاتصال وإدارة الحملات الانتخابية وآلية جمع التبرعات والتخطيط المالي لتلك الحملات.

المصدر - بترا



