"عريس أكتوبر" .. من هو شهيد الواجب محمد الفوارس ؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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توفي احد عناصر الدفاع المدني الوكيل المسعف محمد الفوارس فجر اليوم الأحد متأثرا بإصابته أثناء قيامه بواجب إنقاذ عالقين في إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي بالرصيفة خلال عيد الأضحى .



وقال زملاؤه لـ "الوكيل الإخباري" ان محمد هو شاب عشريني سكان بلدة حوارة - اربد ، درس دبلوم في كلية الدفاع المدني بأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية مختص في الإسعاف والطوارئ .



وتابعوا بأنهم كانوا يترقبوا أن يزفوه عريساً في شهر تشرين الأول /اكتوبر القادم مشيرين بأنه الابن الأكبر لعائلته .



واشادوا بطيب اثره وحسن سمعته وابتسامته الدائمة وشغفه في العمل .



نعى الفقيد مدير الأمن العام و عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل ليتصدر اسمه منصات التواصل اليوم الأحد طالبين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته .



سيتم دفن محمد وفتح بيت عزاء له في مسقط رأسه حوارة - اربد بعد صلاة الظهر اليوم الأحد



رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان