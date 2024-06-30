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الأحد، 30-06-2024 12:03 م

"عريس أكتوبر" .. من هو شهيد الواجب محمد الفوارس ؟

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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توفي احد عناصر الدفاع المدني الوكيل المسعف محمد الفوارس فجر اليوم الأحد متأثرا بإصابته أثناء قيامه بواجب إنقاذ عالقين في إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي بالرصيفة خلال عيد الأضحى . 

وقال زملاؤه لـ "الوكيل الإخباري" ان محمد هو شاب عشريني سكان بلدة حوارة - اربد ، درس دبلوم في كلية الدفاع المدني بأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية مختص في الإسعاف والطوارئ .

وتابعوا بأنهم كانوا يترقبوا أن يزفوه عريساً في شهر تشرين الأول /اكتوبر القادم مشيرين بأنه الابن الأكبر لعائلته . 

واشادوا بطيب اثره وحسن سمعته وابتسامته الدائمة وشغفه في العمل  .

نعى الفقيد مدير الأمن العام و عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل ليتصدر اسمه منصات التواصل اليوم الأحد طالبين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته .

سيتم دفن محمد  وفتح بيت عزاء له  في مسقط رأسه حوارة - اربد بعد صلاة الظهر  اليوم الأحد 

رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان

 




 

 


 

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