الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 12سنة بحق مكرري جرائم السرقة

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

عبّاس يُهاتف بوتين ويحذر من "انفجار الأوضاع" في الضفة الغربية

القسوس : قطاعنا الصحي مبعثر

الأوبئة: سرعة انتشار أوميكرون "مزعجة" ولا تغيير على البروتوكولات الصحية

بلد عربي يسجل 12 إصابة جديدة بأوميكرون

رسالة حقوقية عاجلة للأمم المتحدة بشأن المعتقل المضرب عن الطعام أبو هواش

أطباء السودان : ارتفاع عدد قتلى متظاهري أمدرمان إلى 4

"النزاهة ومكافحة الفساد" حولت 180 ملفا تحقيقيا للمدعي عام و900 ملف قيد الإجراء في 2021

بعد 10 سنوات .. البحرين تعين سفيرا لها في دمشق

الخميس، 30-12-2021 10:06 م

عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة لمدة 12سنة بحق مكرري جرائم السرقة

1220213012595829461715


الوكيل الاخباري - رفضت محكمة جنايات الرصيفة طلبات مقدمة من أصحاب سوابق في جرائم السرقة يطلبون فيها دمج العقوبات المحكومين بها والأخذ بعقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد وفق ما تجيزه المادة 72 من قانون العقوبات.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن المحكمة قررت في اربع طلبات قدمت اليها جمع العقوبات المحكوم بها بدلًا من دمجها بحيث تصبح العقوبة المحكوم بها في الطلب الأول أربع سنوات اشغال شاقة عن جريمتي سرقة، وست سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثاني، وتسع سنوات عن ثلاث جرائم سرقة في الطلب الثالث بينما قضت في الطلب الاخير بجمع العقوبات المحكوم بها بحق المستدعي لتصبح 12 سنة اشغال شاقة والرسوم عن اربع جرائم سرقة.

وأشارت إلى أنَّ المحكمة بررت قرارها بأن المستدعين في الطلبات الاربعة من اصحاب السوابق والمكررين لجرائم السرقة وإن تركهم احرارا يشكل خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

القسوس : قطاعنا الصحي مبعثر

الدكتور-بسام-حجاوي-لجنة-الاوبئة-0712202101

الأوبئة: سرعة انتشار أوميكرون "مزعجة" ولا تغيير على البروتوكولات الصحية

image

"النزاهة ومكافحة الفساد" حولت 180 ملفا تحقيقيا للمدعي عام و900 ملف قيد الإجراء في 2021

12202130151813572721999

مهيدات يفتتح مكتباً للغذاء والدواء في تجارة عمان

d

انطلاق فعاليات نادي القرآن الثقافي بنسخته الثانية في جدارا

1120213091633773456026

وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة المائية

أخبار متعلقة
1220213012595829461715

قرار قضائي بحبس 5 أشخاص أصدروا شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

140458

الحبس سنة لطالب جامعي زوّر شهادة لقاح كورونا

1220211910578373050213

قرار قضائي يعيد مواطنًا أردنيا للحياة بعد تزوير وفاته من قِبل سيدة

Untitled-1-157

الإعدام شنقا لقاتل شقيقته رميا بالرصاص بدافع الشرف - تفاصيل

محكمة امن الدولة جديد

أمن الدولة تمهل متهمين لتسليم أنفسهم - أسماء

12202112141426418113204

جنايات الكرك تجمع العقوبة بحق شخصين كرَّرا السرقة