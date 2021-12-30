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قرار قضائي بحبس 5 أشخاص أصدروا شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

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الخميس، 30-12-2021 04:30 م

قرار قضائي بحبس 5 أشخاص أصدروا شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

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الوكيل الاخباري - أصدرت محكمة جنايات إربد أحكاما بسجن 5 أشخاص، بينهم ممرض، بعد إدانتهم بجريمة تزوير شهادات تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ المحكمة أدانت شخصين بجنحة التزوير في مصدقة كاذبة؛ نتيجة قيامهما بإصدار شهادات تطعيم مزورة لعدة أشخاص مقابل مبالغ مالية من خلال إحضار بطاقة تطعيم لزوجة أحدهما وإجراء التعديل عليها، وتمَّ الحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة 6 أشهر والرسوم.

وأضافت أنَّ المحكمة، وفي حكم آخر، أدانت ممرضًا بجرم إصدار مصدقة كاذبة والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم؛ نتيجة قيامه بإدخال بيانات أشخاص لم يتلقوا المطعوم فعليا.

وبينت أنَّ المحكمة أدانت متهمين آخرين بجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة، والحكم على كل منهما بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم لقيامهما بإرسال البيانات الشخصية لأشخاص لم يتلقوا المطعوم، وطلبهما إصدار شهادات التطعيم لهما.

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