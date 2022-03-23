فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في الكرك - أسماء

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أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة الكرك اليوم الاربعاء.وبينت الشركة أن مدة الفصل ستكون من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 4:00 عصراً.وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: " اللجون البلد / محطة مياه اللجون الرئيسية / آبار اللجون الجنوبية / الدوريات الخارجية اللجون / مكب النفايات الصلبة / محطة تنقية النفايات السائلة / مزارع دواجن الوطنية اللجون / جزء من حرفية اللجون / جزء من مشروع بلدية الكرك الشمسي".وقالت إن سبب الفصل إجراء أعمال صيانة على الخط.