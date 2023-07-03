الإثنين 03-07-2023
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الإثنين، 03-07-2023 08:13 ص

فيديو- لحظة اقتحام مركبة لمحال تجاري في معان

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الوكيل الاخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لحادث سير وقع في معان أول أمس أثار الرعب .اضافة اعلان



وأظهر المقطع اصطدام مركبة بمحال تجاري أدى إلى هدم واجهة المحل والذي انهدم على الأشخاص المتواجدين فيه والبالغ عددهم 5 أشخاص من بينهم أطفال.

من جهتها قالت إدارة السير إنه وقع حادث صدم مركبة لجسم ثابت محال تجاري على طريق اذرح مقابل منتزه البلدية في معان .


وأضافت لـ" الوكيل الإخباري" أنه نتج عن الحادث ثلاث إصابات جميعهم كانوا متواجدين داخل المحال التجاري وحالتهم العامة حسنة بالإضافة إلى أضرار بالممتلكات الخاصة محل تجاري وأضرار بالمركبة.

ونوهت أن تم تعليل سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.



 




 

 


 

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