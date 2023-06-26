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الإثنين، 26-06-2023 09:11 ص

السير: خطة مرورية مُحكمة للتعامل مع حركة السير خلال عيد الاضحى

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الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة السير، إنه تم إعداد خطة مرورية محكمة للتعامل مع حركة السير خلال عيد الاضحى من خلال الانتشار المكثف لنشامى الإدارات المرورية على كافة الطرق التي ستشهد الحركة النشطة لمنع الوقوف المزدوج والعشوائي المسبب الرئيسي للإزدحامات المرورية خاصة عند الأسواق بالإضافة لتقديم المساعدات لطالبيها متأملين من الجميع الإلتزام بقوانين السير.

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وبيّن المندوب خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن تجاوز السرعة المقررة المؤدي إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات وتغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق غير مرخص والتجاوز الخاطئ  مخالفات بشرية تتسبب بحوادث مرورية.


وأشار إلى أن الاصطفاف المزدوج والوقوف العشوائي وتحميل وتنزيل الركاب على أحد مسارب الطريق من أبرز مسببات الإزدحامات المرورية.


وأضاف المندوب بأن تعطل مركبة شحن على مسرب من الطريق للسير القادم من الجسر المعلق باتجاه عبدون وتعطل مركبة شحن للسير القادم من إشارات صقرة وأخرى على طريق المطار أبرز ما تم التعامل معه من عوائق خلال ساعات الصباح.


ولفت إلى أن الرقابة المرورية الذاتية ضرورة للحد من حوادث المرور المؤلمة والتي يتم التعامل معها باستمرار بسبب استهتار البعض بقواعد وأولويات المرور

 




 

 


 

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