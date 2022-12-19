الإثنين 19-12-2022
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الإثنين، 19-12-2022 01:30 م

قاضي القضاة: هذه الأحداث لن تزيدنا إلا قوة

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الوكيل الإخباري - أكد قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، أن الشهداء مصدر إلهام وقوة للوطن، فكل أبناء الوطن رجال أمن يفتدونه بأرواحهم، ولا يقبلون أن يمس بسوء، وكل اعتداء آثم ظالم على أمن الوطن أو على رجال أمن في بلادنا هو اعتداء على كل أبناء الوطن.اضافة اعلان


وقال الربطة، اليوم الاثنين، إن هؤلاء الظلاميون لا يخدعون أحدا فهم أعداء الاسلام وأعداء الأوطان، الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وسلاحهم موجه لاخوتهم وأبناء وطنهم وجلدتهم، لا يراعون حرمة لوطن ولا يصونون عهدا ولا دما.

وأضاف، أن مثل هذه الأحداث تزيدنا قوة والتفافا حول قيادتنا الهاشمية.

وأكد الربطة، أن هؤلاء وجهوا رصاص الغدر إلى اخوانهم من بني جلدتهم الذين صلوا الفجر ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، موضحا أن كل ما قاموا به هو كفر بالدين والعقيدة والمواطنة والإنسانية، وهدم لكل معاني الانسانية جميعها.

وقال إن الرصاصة التي خرجت من سلاح الغدر أبدّته في النار وجعلته من أهل جهنم، لكنها استقرت في جسد شهيد خلدته في الجنة.

 




 

 


 

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