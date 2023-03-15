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الأربعاء، 15-03-2023 03:53 م

قرارات حكومية مرتقبة حول حافلات نقل الحجاج

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الوكيل الإخباري - من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء قريبا مجموعة من القرارات ذات الاثر في التخفيف من مشكلات النقل والحافلات التي تقع في كل موسم حج.

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وقال وزير الاشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابوالسمن ان موسمي الحج والعمرة يشكلان ضغط على شركات النقل العاملة لتوفير وسائل النقل المناسبة والكافية لاعداد الحجيج، مشيرا الى ان الموسمين يفرضان توفير عدد كبير من وسائل نقل آمنة ومناسبة وذات سلامة عامة مؤكدة.

 

بدوره، اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات ان الهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبنت مقترحات لتحسين خطط نقل الحجاج للموسم المقبل.


واشار الوريكات الى ان خروج أعداد كبيرة من الحافلات عن العمل بسبب تعليمات العمر التشغيلي زاد من العبء والضغط على شركات النقل العاملة، هذا بالاضافة الى تداخل موسمي السياحة والحج والعمرة الذي بات يشكل ادوات ضغط على وسائل النقل المتوافرة خاصة في موسم الحج.


وبين وريكات ان من الحلول المقترحة التي طرحتها وزارة النقل عموما، تمديد العمر التشغيلي لفئة من الحافلات لمدة سنة أو سنتين على ان يرتبط ذلك بالزامها بالفحص الفني من قبل دائرة الترخيص ووفقا لاسس السلامة العامة والفنية المعتمدة.


وأضاف ان الهيئة بدأت باجراءات تنفيذ حل أضافي لتخفيف حدة مشكلة نقص الحافلات، بالاستعانة بشركات النقل الدولي المرخصة من قبل الهيئة ومن شركات التأجير في مواسم الحج والعمر والسياحة عموما، على ان يتم استخدام الحافلات الفائضة عن حاجة السوق الفعلية.


 




 

 


 

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