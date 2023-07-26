قرار حكومي هام بشأن السجائر الإلكترونية

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

قررت دائرة الجمارك تثبيت محددات للسجائر الإلكترونية (سحبات) تتعلق بالبطارية وعدد السحبات.وقالت الجمارك في تعميم إنه لوحظ ورود صنف سجائر إلكترونية (سحبات) لا يتم تثبيت محددات عليها (عدد السحبات، قدرة البطارية، كمية السائل قابلة للشحن أم لا) على الفاتورة التجارية أو قوائم التعبئة للبيانات المنظمة لهذه الأصناف وحسب الأصول.ولفتت الجمارك أن القيمة الجمركية مرتبطة بهذه المحددات.وأكدت بالتعميم أنه لغايات تقضيها مصلحة العمل تقرر تثبيت المحددات أعلاه على الفاتورة التجارية المرفقة بالبيان الجمركي من قبل صاحب العلاقة أو من يفوضه.