الثلاثاء 02-01-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

ارتفاع حصيلة الشهداء في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت الى 6 شهداء

عزت الرشق: عمليات الاغتيال لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا

من هو القائد العاروري الذي اغتالته اسرائيل في لبنان ؟

رسميا .. حماس تعلن اسم القيادي الشهيد في لبنان

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

شهداء وجرحى في انفجار بضاحية بيروت الجنوبية - فيديو

انفجار في ضاحية بيروت الجنوبية - فيديو

"زها الثقافي" يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

عاجل

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت

الثلاثاء، 02-01-2024 06:45 م

قرار من الحكومة لمربي الثروة الحيوانية وللشركات المستوردة للمواشي الحية

fme4VUNW4EcVCqibzFf3nrg5V0EuihkOnd1onxqE


الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، في قرارها رقم 1 لعام 2024، تحديد سعر بيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات.

اضافة اعلان


وجاء في القرار، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تحديد سعر بيع مادة الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية ( الأبقار والدواجن والابل والخيول وغيرها) بمبلغ 227 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات. 

وبيّن القرار أنه تم تحديد بيع الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 227 ديناراً للطن الواحد شاملة ضريبة المبيعات

وأشار إلى أنه سيتم استيفاء مبلغ 1450 ديناراً مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية. 

وحول بيع مادة النخالة، وأوضح القرار أنه تم تحديد سعرها لمربي الثروة الحيوانية من الاغنام بمبلغ 77 ديناراً للطن الواحد، وتحديد بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية بمبلغ 157 ديناراً للطن الواحد.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232074031536224026

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

12202310175310669640693

"زها الثقافي" يطلق مجموعة من الورشات التدريبية الشتوية المجانية

8202320151034114998339

منح تدريبية للمهندسات الزراعيات على التكيف المناخي

122023617484831268643

امانة عمان : خصومات تشجيعيَّة لهؤلاء المواطنين

فوائد-الجزر-780x470

سعر كيلو الجزر بـ 50 قرشاً في السوق المركزي

00

المعايطة: اقتصاد الكبتاجون يدر المليارات على الإيرانيين