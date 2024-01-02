قرار من الحكومة لمربي الثروة الحيوانية وللشركات المستوردة للمواشي الحية

الوكيل الإخباري - قررت وزارة الصناعة والتجارة اليوم، في قرارها رقم 1 لعام 2024، تحديد سعر بيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات من وزارة الزراعة، بمبلغ 175 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات.

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وجاء في القرار، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم تحديد سعر بيع مادة الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية ( الأبقار والدواجن والابل والخيول وغيرها) بمبلغ 227 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات.



وبيّن القرار أنه تم تحديد بيع الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 227 ديناراً للطن الواحد شاملة ضريبة المبيعات



وأشار إلى أنه سيتم استيفاء مبلغ 1450 ديناراً مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية.



وحول بيع مادة النخالة، وأوضح القرار أنه تم تحديد سعرها لمربي الثروة الحيوانية من الاغنام بمبلغ 77 ديناراً للطن الواحد، وتحديد بيع النخالة لباقي مربي الثروة الحيوانية بمبلغ 157 ديناراً للطن الواحد.





