قطاع البصريات يطالب بتخفيض الضريبة إلى 4%

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

طالب ممثل قطاع البصريات في غرفة تجارة الأردن هيثم المومني بتخفيض الضريبة على القطاع إلى 4% بدلا من 16%. اضافة اعلان





وقال المومني، خلال اجتماع للجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، إن القطاع تعرض لخسائر كبيرة بعد رفع الضريبة إلى 16% منذ عام 2017، عدا عن وجود محلات مخالفة وغير خاضعة للضريبة وهي تدفع 4% وهو ما يخلق نوعا من عدم العدالة.



وأضاف أن الأرقام التي بحوزة القطاع تشير إلى أن إيرادات الدولة من القطاع تراجعت بنسبة 40% بعد رفع الضريبة.



وأشار المومني إلى أن القطاع قدم العديد من الدراسات والمطالبات بتخفيض الضريبة لكنها لم تلقى أي رد، داعيا إلى إنقاذ القطاع.



وبيّن أن رفع الضريبة ساهم بدخول الضرائب المهربة وهو ما يخلق مشكلة بدخول عدسات نظارات وإطارات غير مفحوصة وهو ما يعرض سلامة المرضى إلى الخطر.



بدورها أوصت اللجنة المالية النيابية بتبني مطالب قطاع البصريات ودعوة الحكومة إلى تخفيض الضريبة على القطاع.

