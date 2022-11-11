قطر تعتزم افتتاح مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن

الوكيل الاخباري – تعتزم قطر تدشين مركز جديد لمنح التأشيرات في الأردن خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لاستكمال إجراءات سمات الدخول للإقامة بغرض العمل.



ونقلت الصحف المحلية القطرية الصادرة اليوم عن وزارة الداخلية القطرية، تأكيدها تدشين 5 مراكز جديدة لتأشيرات قطر في الخارج خلال الفترة المقبلة في كل من الأردن وتونس والمغرب وكينيا وإندونيسيا.



وساهمت مراكز تأشيرات قطر في الخارج في تسهيل إجراءات استقدام العمالة وتسريع عملية إصدار التأشيرات والإقامات الخاصة بهم.

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