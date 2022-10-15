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السبت، 15-10-2022 07:08 م

أوقاف الأغوار الشمالية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

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الوكيل الإخباري - احتفلت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، اليوم السبت، بذكرى المولد النبوي الشريف، في قاعة مؤسسة إعمار الأغوار الشمالية، بحضور فاعليات شعبية وعدد من أئمة ووعاظ المديرية.

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وقال مدير الأوقاف، خالد القضاة، في كلمته، "إن الاحتفال بالمولد النبوي فرصة لاستذكار مناقب وصفات وأخلاق الرسول العظيم، الذي جاء برسالة الحق التي كانت سبب عزة الأمة وانتصاراتها بعد أن أخرج الأمة من الظلمات إلى النور وقادها بالإسلام وقيمه السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال ونبذ الكراهية والعنف".


وأضاف أن مولد الرسول الكريم كان خيراً للبشرية ومنهج حياة لإقامة العدالة الاجتماعية، وإرساء مكارم الأخلاق والمساواة بين البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم.


 




 

 


 

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