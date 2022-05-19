قطر تعتمد 3 جامعات أردنية للابتعاث - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر اليوم الخميس، عن اعتماد ثلاث جامعات أردنية رسمية للابتعاث الحكومي والدراسة على النفقة الخاصة.

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وشملت هذه الجامعات وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني، جامعات الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والبلقاء لدرجة البكالوريوس، والعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا.



ودعت الوزارة الطلاب القطريين الذين يدرسون على حسابهم الخاص، إلى التقيد بالجامعات المدرجة في قوائم الدراسة على النفقة الخاصة بالوزارة، وعدم الدراسة بنظام “عن بعد”، مؤكدة أنه لن تكون هناك معادلة للشهادة أو مقرر من أي جامعة مدرجة أو غير مدرجة في قوائم النفقة الخاصة سواء أكانت دراسة عن بعد أو بالانتظام دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية في الوزارة.



وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للبعثات الحكومية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للعام الأكاديمي الحالي، وبدء استقبال طلبات الابتعاث اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية أيلول المقبل.



وحددت الوزارة 114 تخصصاً أكاديمياً متاحاً للقطريين سواء البكالوريوس أو الدبلوم ضمن برنامج الابتعاث الحكومي لعام 2022-2023.