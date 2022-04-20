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الأربعاء، 20-04-2022 10:49 ص

أمسيات ثقافية متنوعة في الرصيفة

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الوكيل الإخباري - نظمت بلدية الرصيفة، مساء أمس الثلاثاء، مهرجانا ثقافيا وترفيهيا ضمن احتفالات المدينة بليالي رمضان، وذلك برعاية متصرف اللواء محي الدين العدوان.

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واشتملت الفعاليات على فقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة للأطفال إضافة لفقرات فنية واناشيد دينية قدمتها فرق فنية من لواء الرصيفة.


وأثنى رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي على تنوع المشاركات وتفاعل العائلات مع الأنشطة التي تقام خلال الشهر الفضيل للترويح عن أنفسهم بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.


إلى ذلك، أقام منتدى الرصيفة للثقافة والفنون أمسية شعرية في قاعة البلدية، شارك فيها عدد من الشعراء والفنانين، وأدارها الأستاذ محمود الحاج.

 

وقال رئيس المنتدى محمود الصالح إن شهر رمضان المبارك فرصة ثمينة للالتقاء وإعادة الألق للانشطة الثقافية وتنويعها بفقرات من الأناشيد والموشحات الدينية، اضافة للتغني بفضائل هذا الشهر المبارك بقصائد شعرية.


وقدم عدد من الشعراء قصائد مديح للرسول عليه السلام، اضافة إلى قصائد تتغنى بالقدس، فيما قدم الشيخ محمود العابد مجموعة من الموشحات الدينية من التراث القديم.

 




 

 


 

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