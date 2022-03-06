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الأحد، 06-03-2022 04:04 م

قطع حركة السير من غرندل باتجاه عمان .. تفاصيل حالة الطرق الخارجية

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة الدوريات الخارجية أنه سيتم قطع حركة السير من غرندل باتجاه عمان وبالاتجاهين وحسب تطورات الطقس، وفي حال استمرار انعدام الرؤية، قد يجري تحويل السير القادم من العقبة _ غرندل ليصبح باتجاه الطريق الصحراوي.

ودعت الادارة مرتادي الطرق الصحراوية إلى توخي أقصى درجات الحذر واتباع إرشادات رجال الأمن في الموقع.

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وبينت في منشور عبر صفحتها على منصة “فيسبوك”، أن الطرق الخارجية تشهد رياحا شديدة ومثيرة للغبار، ومدى الرؤية فيها يتفاوت بين منطقة وأخرى.


ونوهت إلى أن المنطقة ما بعد بئر مذكور/ الريشة- العقبة بحوالي 20 كم، تشهد انعداما لمدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار الشديد.

 

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