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الأربعاء، 25-01-2023 09:17 ص

قمة أردنية قطرية في الدوحة

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الوكيل الاخباري- أكد السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة.اضافة اعلان


وقال السفير اللوزي، إن "القمة ستتناول العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين والرؤية الأردنية القطرية المتطابقة حيال مختلف القضايا".

كما ستتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة الى القضايا الإقليمية والدولية تتصدرها القضية الفلسطينية.

وأضاف: "لقاءات خير ومحبة.. ونتطلع لزيارة قادمة لسمو الشيخ تميم إلى بلده الأردن".

 




 

 


 

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