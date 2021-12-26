الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 05:29 م

كلنا الأردن تطلق مبادرة المفرق خضراء

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الوكيل الاخباري - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن في المفرق، اليوم الأحد، في جامعة آل البيت، مبادرة المفرق خضراء.

وقال منسق الهيئة اسلام الحوامدة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن محور "لأجل الأردن نتطوع"، والتي نظمها فريق عمل هيئة شباب كلنا الأردن بالمفرق، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع مساحة ليوان ودائرة الزراعة وتنسيق الحدائق بجامعة آل البيت ومديرية زراعة محافظة المفرق.

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