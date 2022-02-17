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الخميس، 17-02-2022 03:22 م

أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا و23 وفاة الخميس مع تراجع المنحنى الوبائي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري إنه تم تسجيل نحو (15107) ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن الخميس، وذلك من أصل (65715) ألف فحصاً مخبرياً.

 

وأضاف الهواري في مؤتمر صحفي للإعلان عن تخفيف قيود كورونا في الأردن، أن المنحنى الوبائي بدأ بالنزول بعد أن وصلنا إلى ذروة الموجة الرابعة في الأردن.

 

وأظهر الإيجاز الصحي الذي أصدرته وزارة الصحة تسجيل 23 حالة وفاة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 22.99%، وبلغت حالات كورونا النشطة في الأردن (196165) حالة.

 

كما تم تسجيل 22720 حالة شفاء من الفيروس الخميس، فيما أُدخل 199 مصاباً للعلاج في المستشفيات، وخرج 205 حالات كانت تتلقى العلاج في المستشفيات.

 

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