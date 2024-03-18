كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



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أكدت أخصائية التغذية العلاجية إيمان البلتاجي أن شهر رمضان هو فرصة ذهبية لخسارة الوزن من 3 الى 8 كيلوغرامات وفقاً لطبيعة وحجم الجسم.وأوضحت بلتاجي في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه اتباع النظام التالي يمكن للأشخاص الذين يزنون دون 70 كيلوجرام فقدان 3 كيلوغرامات خلال الشهر والأشخاص الذين يزيد وزنهم عن 80 كيلوجراما فقدان 8 كيلوغرامات.وشرحت بلتاجي أن وجبة الفطور لمن يرغبون بفقدان الوزن يجب أن تبدأ بتناول تمرة واحدة وكأس مياه وصحن شوربة يفضل "شوربة الخضار" أو "الفطر دون كريما" وتناول صحن سلطة "خيار، بندورة، أصناف الخضار باضافة ملح وخل بعيدا عن مزيد من الإضافات الأخرى كدبس الرمان الذي يحتوي نسبة سكر عالية" نظراً لأن هذه الأطعمة قليلة الكربوهيدرات وغنية بالألياف التي تعطي الشعور بالشبع.وتابعت أن الطبق الرئيسي يمكن للشخص تناول من 6-10 ملاعق أرز مع صنف غذائي يحتوي على البروتين مثل "صدر دجاج، لحم عجل، سمك مشوي".وأضافت أنه يمكن للشخص تناول قطعة واحدة من السمبوسك المشوية شريطة أن يتم تقليل 3 ملاعق من الأرز من حصته اليومية عند الفطور.ونوهت بلتاجي إلى الابتعاد عن العصائر الرمضانية لما تحتويه من نسب عالية من السكر تعطي شعوراً بالجوع، وحرصت على تناول العصير الطبيعي "الليمون كركديه بدون سكر".وبينت أنه يمكن للشخص تناول 3 مرات قطايف خلال الأسبوع وبمعدل حبة واحدة في كل مرة شريطة أن تكون مشوية باضافة ملعقة قطر صغيرة والأفضل استبدالها بالمحلي، مشيرة إلى أنه يمكن خلال الأيام الأخرى تناول حفنة من المكسرات مع حبة فاكهة.وشددت على ضرورة ممارسة الرياضة خلال اليوم خصوصاً رياضة المشي لمدة من 45 دقيقة إلى ساعة خلال اليوم الواحد، وممارسة رياضة رفع الحديد لمن يرغبون ببناء كتلة عضلية بعد وجبة الإفطار.أما بالنسبة لوجبة السحور، أوضحت بلتاجي أنه يمكنك تناول نصف رغيف خبز لمن أوزانهم تحت ال 70 ورغيف خبز لمن أوزانهم فوق ال 80 مع نوع من البروتين وأفضلهم البيض ويمكن استبداله بـ "حمص أو فول أو لبنة أو جبنة بيضاء مع الابتعاد عن الجبنة الصفراء لما تتسبب به من زيادة في الوزن ورفع الكوليسترول".وأكدت على ضرورة شرب 8 أكواب مياه من الفطور إلى السحور، منها كأس إلى كأسين خلال وجبة الإفطار.