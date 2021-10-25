لبنان: شركة أردنية لمعاينة خط الغاز وإصلاحه

الوكيل الإخباري– أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، إن المباحثات بشأن الحصول على الغاز والكهرباء من مصر والأردن “تشهد تقدما”.



وأضاف فياض أن “العمل جار على كافة الأصعدة للتوصل إلى اتفاقيات لاستجرار الغاز من مصر عبر الأردن والتبادل في سوريا، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن مرورا بسوريا”.

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وأشار إلى “أخذ نواحٍ سياسية في الاعتبار، خاصة التواصل مع واشنطن، التي أصدرت رسائل طمأنة لعدم دخول هذه العقود والأعمال في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا”.



وتابع فياض: “بدأنا بالتعاون مع الجانب المصري وشركة TGS في الأردن لمعاينة خط الغاز في بلادنا وإصلاحه، مما سيستغرق عدة أسابيع، وصدر تقرير بالنسبة لاحتياجات الإصلاح للبدء في التنفيذ”.



وعن الكميات التي يسعى لبنان لاستيرادها من مصر، قال: “توصلنا لنسبة في حدود 650 مليون متر مكعب بالعام الواحد، وهي تكفي لتشغيل محطة دير عمار”، مضيفا أنه “سيتم نقل الغاز إلى لبنان عن طريق خط الغاز العربي”.