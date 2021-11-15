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الإثنين، 15-11-2021 08:15 م

لجنة الاوبئة تكشف عن قرار مرتقب نهاية الاسبوع بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - اشار عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إلى امكانية وجود قرار هام نهاية الاسبوع الحالي في حال استمرت الزيادة في عدد الحالات .

ولفت إلى أن هناك مشكلة حاليا تتمثل في فتح جميع القطاعات مع عدم الإلتزام بارتداء الكمامات .

وأوضح أن هناك مشكلة حقيقية يخشى منها حالياً وهو ارتفاع نسبة الدخولات إلى المستشفيات والتي قد تستمر إلى نهاية الشتاء والذي بالتالي يؤثر على القدرة الاستيعابية للمستشفيات.

ووجه رسالة إلى المواطنين طالبهم فيها بضرورة تلقي المطاعيم.

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