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الأربعاء، 09-03-2022 01:08 م

لجنة شكاوى الإعلام توصي بإظهار تصنيف البرامج التلفزيونية

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الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة شكاوى الاعلام المرئي والمسموع والتي تضم نخبة من المختصين والخبراء في القانون والإعلام تقريرها السنوي والذي يلخص أعمال اللجنة وتحليل الشكاوى التي تعاملت معها خلال عام 2021، والتي تركزت على عدم وجود التصنيف العمري قبل بث البرامج، إضافة الى عدم مراعاة المعايير الأخلاقية والمهنية بالعمل.

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وقالت الهيئة إن ابرز التوصيات التي جاء بها التقرير العمل على زيادة التوعية بأخلاقيات نشر المحتوى الإعلامي من خلال التركيز عليها في الدورات التي تنظمها الهيئة، وتفعيل نص المادة (10/1/5) من تعليمات البرامج والاعلانات والدعاية التجارية المعمول بها قبل عرض اي محتوى، وذلك بالإشارة الى الفئة العمرية التي يسمح لها بمشاهدة البرنامج وعدم عرض اي برامج لا تناسب الفئة العمرية للأطفال قبل الساعة العاشرة والتنويه قبل عرض البرنامج بأنه يتضمن مشاهد عنف أو رعب.


كما أوصت بالتنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة عند تصوير أو إنتاج مسلسلات او افلام على ارض المملكة الأردنية الهاشمية لضمان الالتزام بالتشريعات القانونية، مؤكدة ضرورة عقد لقاءات تعريفية باللجنة ومهامها في الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بهدف التعريف بولاية اللجنة في حل النزاعات خارج نطاق القضاء والارتقاء بالمحتوى الإعلامي من خلال مراعاة المعايير المهنية والأخلاقية.


وتعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا للنظر بالشكاوى المقدمة من الجمهور او أي جهة أخرى تتعلق بالمحتوى الاعلامي لمؤسسات الاعلام المرئي والمسموع ضمن اختصاص هيئة الإعلام.


يذكر أن اللجنة تم تشكيلها وفقا لقانون الاعلام المرئي والمسموع الذي نص في المادة 4/ ي على تشكيل لجنة شكاوى للتعامل مع الملاحظات المتعلقة بالمحتوى الاعلامي للمؤسسات الاعلامية.


 




 

 


 

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