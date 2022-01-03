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الإثنين، 03-01-2022 06:46 م

لقاء توعوي حول أهمية تلقي لقاح كورونا في إربد

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الوكيل الاخباري - استضاف مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الاثنين، فريقا من متطوعي الهلال الأحمر الأردني، للحديث عن أهمية تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتحدثت ضابط الارتباط من الهلال الأحمر فيروز السويطي، عن أهمية تلقي اللقاح ومحاربة الشائعات المتعلقة به، مؤكدة أن اللقاح هو السبيل الوحيد للوقاية من كورونا والحد من انتشاره، إلى جانب التقيد بإجراءات السلامة وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي لتعود الحياة لطبيعتها.

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