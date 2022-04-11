لقاء في عجلون يناقش أهمية تعزيز العمل الخيري في رمضان

الوكيل الاخباري - ناقش لقاء حواري، نظمته جمعية كفرنجه الخيرية لعدد من رؤساء وأعضاء البلديات ومجلس المحافظة وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أهمية العمل الخيري والإنساني في مساندة الشرائح الفقيرة والمحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.



وأكد رئيس بلدية كفرنجه الجديدة، فوزات فريحات، أهمية تكثيف جهود المؤسسات والجمعيات لتعزيز رسالة العمل الخيري الذي يشكل رافعة وطنية تؤكد عمق التواصل بين مكونات المجتمع والوقوف إلى جانب من يستحق خلال شهر رمضان.

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