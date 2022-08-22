للاردنيين .. فرص عمل بألمانيا

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة في وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا (BA)، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة العمل في إطار برنامج TRIPLE WIN، عن فتح باب التقديم لوظيفة ممرض او ممرضة من حملة درجة البكالوريوس في التمريض ، للعمل في ألمانيا.



على الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف ممن تتوفر لديهم الشروط المرفقة إرسال السيرة الذاتية مرفقة بالأوراق المطلوبة عبر البريد الالكتروني بصيغة PDF .

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