للمشمولين بالتأمين الصحي المدني .. اطلاق 7 خدمات جديدة - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لإدارة التأمين الصحي المدني والتي تضمنت 7 خدمات تتعلق بالمشتركين.

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وأكدت الوزارة انّ توفير هذه الخدمات إلكترونياً جاء بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم.



وشملت هذه الحزمة خدمات الاشتراك بالتأمين الصحي الاختياري على المادة (30) وحسب الفئات العمرية، وفئة النساء الحوامل، وبطاقة شفاء لمرضى السرطان، والمادة (30) فوق الستين عام، والأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الاعاقة فوق سن الـ (18) عام، ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية.



وتتيح الخدمات الالكترونية الجديدة المجال للمشتركين بالتأمين الصحي إصدار وتجديد بطاقات التأمين دون الحاجة لمراجعة مديريات التأمين الصحي، وإصدار بدل الفاقد وبدل التالف وإلغاء هذه البطاقات بشكل الكتروني.



كما وتتيح بالإضافة إلى خيار استلام البطاقات من مراكز الإصدار والتجديد المعتادة إمكانية استلامها من خلال شركة البريد الأردني وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني.



ودعت الوزارة الراغبين بالحصول والاستفادة من الخدمات الالكترونية الجديدة الدخول على تطبيق سند أو بوابة الحكومة الإلكترونية (portal.jordan.gov.jo)، أو من خلال الدخول إلى رابط الخدمات الإلكترونية المنشور على موقع إدارة التأمين الصحي الإلكتروني hia.gov.jo)).