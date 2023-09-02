لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي، تصدر وسم قاطع الفرح القاتل، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك للدعوة لمكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بعد الحادثة التي راح ضحيتها الشاب حمزة الفناطسة خلال الاحتفال بزفافه في معان، يوم الأربعاء الماضي.
وأطلقت حملة وطنية " وثيقة " تدعو لرفض إطلاق للعيارات النارية في المناسبات، وطالبت الحملة من المواطنين المشاركة في الوثيقة وتعميمها.
وتحرك ملتقى البرلمانيات الأردنيات بان أعلن عن مبادرة تحت عنوان "لا تقتل فرحتي"، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء.
وأكدت المبادرة على أن الظاهرة تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة
ادعموا الحملة الوطنية لمقاطعة اي افراح تُطلق فيها العيارات النارية #قاطع_الفرح_القاتل pic.twitter.com/22XPH0zMGz— رمضان الرواشدة (@ramadanrawashde) August 31, 2023
#إطلاق_العيارات_النارية— Abdallah M.Alabed (عبدالله محمد فلاح العابد) (@AbdallahAlabed) September 1, 2023
كفى استهتار بأرواح البشر
وقتل النفس البريئة أو اعاقتها فهذا مخالف للشرع والإنسانية
كفى استهتار بالقانون وطاعة ولي الأمر
كفى تحويل افراحنا إلى اتراح
كفى عرط وتبذير واسراف وجهل وللأسف ولدنه وزعرنه
كفى للمجاملات الكاذبة والمهزلة#قاطع_الفرح_القاتل#الأردن pic.twitter.com/NGzeNjQYRf
من هنا يبدأ التغيير … أنا ملتزم #قاطع_الفرح_القاتل pic.twitter.com/n6mAuRkcIJ— Ghaith tarawneh (@GTarawneh) September 2, 2023