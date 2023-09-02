السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

إعلان قائمة منتخب النشامى لمواجهتي النرويج وأذربيجان - أسماء

بيان من جمعية البنوك الاردنية

لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

هل ستتعرّض المملكة لموجات حارة خلال الأيام القادمة؟ .. الأرصاد تجيب

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

السبت، 02-09-2023 09:15 م

لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

368550_5_1693570618


الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي، تصدر وسم قاطع الفرح القاتل، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك للدعوة لمكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بعد الحادثة التي راح ضحيتها الشاب حمزة الفناطسة خلال الاحتفال بزفافه في معان، يوم الأربعاء الماضي.

وأطلقت حملة وطنية " وثيقة " تدعو لرفض إطلاق للعيارات النارية في المناسبات، وطالبت الحملة من المواطنين المشاركة في الوثيقة وتعميمها. 

وتحرك ملتقى البرلمانيات الأردنيات بان أعلن عن مبادرة تحت  عنوان "لا تقتل فرحتي"، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء.

اضافة اعلان


وأكدت المبادرة على أن الظاهرة تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620232016443271014378

بيان من جمعية البنوك الاردنية

1693676545026

بلدية غرب إربد تحوسب المخططات ومواقع الترسيم

477375_8_1688212001

الأمن يوضّح تفاصيل فيديو متداول لسرقة مركبة وإيذاء سائقتها

1693669255923

حوارية شبابية في اربد حول أهمية العمل التطوعي

IMG_٢٠٢٣٠١٣١_١٩١٢٠١

توضيح من وزيرة التنمية بشأن القروض والمساعدات المُقدمة للمواطنين المستحقين

nn1vanRCdv1K2X8cFEHdKg3ZkPIBcjTezpGA6NQs

تشكيلات أكاديمية في الطفيلة التقنية - أسماء

أخبار متعلقة
444

عطوة اعتراف لـ 3 أشهر بوفاة الشاب حمزة الفناطسة

64f026d94236044a4c47021b

عائلة الشهيد الرائد غيث الرحاحلة ترزق بالمولودة ريم - صورة

350908_55_1640649682

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

main_image64ef33c16a268

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

F4xp_fTXcAAhWbR

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

WhatsApp Image 2023-08-17 at 7.38.15 PM

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية والأثرية في معان