لليوم الرابع.. وسم قاطع الفرح القاتل يتصدر مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري - لليوم الرابع على التوالي، تصدر وسم قاطع الفرح القاتل، مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وذلك للدعوة لمكافحة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بعد الحادثة التي راح ضحيتها الشاب حمزة الفناطسة خلال الاحتفال بزفافه في معان، يوم الأربعاء الماضي.



وأطلقت حملة وطنية " وثيقة " تدعو لرفض إطلاق للعيارات النارية في المناسبات، وطالبت الحملة من المواطنين المشاركة في الوثيقة وتعميمها.



وتحرك ملتقى البرلمانيات الأردنيات بان أعلن عن مبادرة تحت عنوان "لا تقتل فرحتي"، وذلك للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، باعتبارها ممارسات مخالفة للقانون وتتسبب بمخاطر جسيمة على أرواح الأبرياء.

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وأكدت المبادرة على أن الظاهرة تؤثر سلبا على اتجاهات وسلوكيات النشء الجديد باعتبارها ظاهرة عنفية لا تتضمن أية قيمة حميدة