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الأربعاء، 08-02-2023 02:48 م

مأدبا: كميات أمطار جيدة دون وقوع أي حوادث

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ مأدبا نايف الهدايات أن غرف الطوارئ والفرق الميدانية كانت على اتم الاستعداد للتعامل مع أي طارئ خلال الحالة الجوية السائدة، ولم تشهد المحافظة أي حوادث سوى أمور بسيطة تم التعامل معها أولا بأول.

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وأضاف الهدايات أن المحافظة شهدت تساقط كميات جيدة من الأمطار، والتي أسهمت برفد سد الوالة بنحو خمسة ملايين متر مكعب إضافية، والتي تبشر بموسم مطري جيد.


من جهته، أكد رئيس بلدية مأدبا الكبرى عارف الرواجيح أن غرفة الطوارئ بالبلدية تعاملت مع نحو 140 اتصالا منذ بداية الحالة الجوية تركزت حول ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، إضافة إلى 20 ملاحظة حول مداهمة مياه الأمطار بيوت تسوية اغلبها غير مسكونة وتم التعامل معها من قبل فرقها باستخدام مواتير شفط المياه وصهاريج نضح المياه.


وبين مدير مياه مأدبا المهندس طعمة طاشمان أن المديرية استقبلت نحو 100 شكوى متعلقة بفيضان مياه الصرف الصحي بسبب عدم استيعابها كميات الأمطار، إضافة إلى ربط بعض مزاريب المنازل بشبكات الصرف.


وحول دور مياه الشرب اكد طاشمان أنها لغاية هذه اللحظة تسير وفق الدور المعتاد ولم يطرأ أي تغيير عليها، مشيرا إلى أن محطة معالجة العكورة حدت من مشكلة العكورة في آبار الهيدان المزودة للمحافظة بنسبة كبيرة.


بدوره، بين مدير زراعة مأدبا المهندس بسام أبو الغنم أن المحافظة شهدت كميات أمطار جيدة حتى صباح اليوم الأربعاء كانت أعلاها في ماعين 74 ملم ومادبا 48 والفيصلية 45 وذيبان 39 ولب 29 والوالة 32، مشيرا إلى التعامل مع ملاحظات سقوط أشجار في مواقع مختلفة من المحافظة بحيث تم إزالتها عن الشوارع دون وقوع إضرار تذكر.

 




 

 


 

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