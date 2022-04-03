مؤتمر سياحي في اليرموك يوصي بتطوير مسارات وسط إربد



الوكيل الاخباري - أوصى مؤتمر نظمته جامعة اليرموك بزيادة الاهتمام بالمسارات السياحية في مناطق الأطراف، وتطوير مسارات وسط مدينة إربد بما يساعد في عملية التنمية المستدامة.



ودعا المؤتمر الدولي السابع الذي حمل عنوان:"السياحة والضيافة بعالم متغير"، في توصياته، إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، واستيعاب التغيرات التكنولوجيا في قطاع السياحة والضيافة، وتطبيق مفاهيم السياحة الرقمية، والتوعية بأهمية الآثار وطرق حمايتها.

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