مؤتمر سياحي في اليرموك يوصي بتطوير مسارات وسط إربد

الوكيل الاخباري - أوصى مؤتمر نظمته جامعة اليرموك بزيادة الاهتمام بالمسارات السياحية في مناطق الأطراف، وتطوير مسارات وسط مدينة إربد بما يساعد في عملية التنمية المستدامة.
ودعا المؤتمر الدولي السابع الذي حمل عنوان:"السياحة والضيافة بعالم متغير"، في توصياته، إلى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، واستيعاب التغيرات التكنولوجيا في قطاع السياحة والضيافة، وتطبيق مفاهيم السياحة الرقمية، والتوعية بأهمية الآثار وطرق حمايتها.
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