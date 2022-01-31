مبادرة بعنوان غنى الوطن بعيدك الستين بعجلون

الوكيل الاخباري - نفذ مركز شابات عبين عبلين بالتعاون مع مديريتي شرطة عجلون والدفاع المدني، مبادرة "غنى الوطن بعيدك" بمشاركة 20 شابة.



وأشار رئيس مركز أمن القضاء المقدم أمجد القضاة إلى المسؤوليات التي حملها جلالة الملك عبدالله الثاني على عاتقه منذ توليه سلطاته الدستورية وحفاظه على إرث آبائه وأجداده، مرتكزا في ذلك على عزيمة قوية وعزم بأن يتبوأ الأردن مكانة تليق به إقليميا ودوليا رغم شح إمكاناته وندرة موارده وكثرة التحديات المحيطة به.

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