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الإثنين، 21-03-2022 05:49 م

متحف لحماية موروث الرمثا الثقافي بتكلفة 100 ألف يورو

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس لجنة بلدية الرمثا الجديدة متصرّف اللواء الدكتور طايل المجالي ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي البلعاوي، أمس الأحد، مذكرة تعاون لإقامة متحفٍ لحماية موروث المدينة الثقافي وابرازه، بتمويل من بلدية أثوكيكا الإسبانية بتكلفة 100 ألف يورو.

وقال المجالي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن بلدية الرمثا، التي ترتبط بتوأمة مع بلدية أثوكيكا الاسبانية، وسعياً منها لإخراج المتحف على أرض الواقع قامت بتجهيز الموقع بأحدث الأساليب المعمارية، ورصد المخصصات المالية لاستكمال المشروع بالطرق الحديثة، وحسب متطلّبات دائرة الآثار العامة .

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