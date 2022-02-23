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الأربعاء، 23-02-2022 08:07 م

مجلس الوزراء يوافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية وفقا لتشريعات العقبة الخاصة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكد الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمود خليفات، أن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة والتعهدات المفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 1/1/2020.

وبين خليفات في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، أن هذه الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80 بالمئة على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد، بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحيه أو ما زالت منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرارا قطعيا أو لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار بتاريخ 3/ 2/ 2022.

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