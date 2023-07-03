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الإثنين، 03-07-2023 05:41 م

مجلس محافظة إربد يصدر سندات مالية لمشاريعه

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، إن المجلس اصدر مستندات التزام مالي للمشاريع المدرجة على موازنته للعام الحالي.

وأضاف بني هاني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المجلس اصدر سندات التزام مالي بقيمة 11.6 مليون دينار من اصل موازنته البالغة 12 مليونا و174 ألف دينار، مشيرا إلى أن باقي حجم الموازنة ذهب لتسديد ذمم مالية سابقة مستحقة لشركة مياه اليرموك ومديرية الأشغال العامة.

وأشار بني هاني إلى أن إصدار سندات الالتزام المالي قبل نهاية شهر حزيران، أتاح للمجلس طرح جميع العطاءات المدرجة على موازنته خلال شهر تموز الحالي، ما يمكنه من البدء بتنفيذ المشاريع قبل نهاية الشهر الحالي.

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