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الثلاثاء، 04-04-2023 11:16 م

مجلس محافظة الزرقاء يضع خطة لصيانة عدد من المقابر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، إن المجلس وضع خطة تتضمن صيانة عدد من المقابر داخل حدود المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم المباشرة بتنفيذها على أرض الواقع خلال أيار المقبل.

وبين الخضري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس المحافظة وضع ضمن خطته الاستراتيجية الاهتمام بالمقابر، بعد أن أظهرت دراسة أولية أجريت على مقابر محافظة الزرقاء حاجة العديد منها للصيانة ولبناء أسوار لها، لا سيما تلك القديمة التي توقف الدفن فيها.

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