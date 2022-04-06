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الأربعاء، 06-04-2022 03:51 م

مجمع اللغة يعلن عن مؤتمره العلمي السنوي 2022

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الوكيل الإخباري - أعلن مجمع اللغة العربية الأردني، اليوم الأربعاء، عن مفردات مؤتمره العلمي السنوي 2022 بعنوان: "الأجناس الأدبية في النثر العربي القديم" والذي سيقام في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم، فإن المؤتمر يسعى لدراسة الأجناس الأدبية عند العرب في التراث القديم: تعريفاً، وتاريخاً، وتطوراً، وخصائصَ موضوعيةً وفنيةً، وأن باب المشاركة مفتوح للباحثين من العلماء وأساتذة الجامعات في الأردن والوطن العربي.


ودعا المجمع في بيانه، الراغبُ في المشاركة إلى أن يعد ملخصاً في حدود 300 كلمة، يتضمن فكرة البحث المقترح وأهميته وأهدافه وعناصره، ويرسله إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه الأول من أيار المقبل، ثم تَدْرس اللجنةُ المختصة الملخصات وترسل قرارات القبول أو الاعتذار عن عدم القبول بتاريخ الأول من حزيران المقبل.


وفي حال قبول الملخص، يُعدّ الباحث دراسته في حدود ستة آلاف كلمة، ويتوقع أن يتضمن البحث مقدمة وخاتمة في حدود 500 كلمة لكل منهما، مع التوثيق الكامل حسب النمطية المعتمدة في مجلة المجمع العلمية، ويرسل البحث في موعد أقصاه 15 آب المقبل، ثم تدرس اللجنة المختصة في المجمع البحوث وترسل قرارات القبول أو الاعتذار عن عدم القبول بتاريخ الاول من أيلول المقبل.


وبيّن المجمع أن المؤتمر الذي سيعقد في الفترة 21 - 22 أيلول المقبل، سيتضمن خمسة محاور رئيسة هي: التراجم والسير، والأمثال والحكم، والرسائل الإخوانية، والرسائل الديوانية، والمقامات، والمنامات، والسرديات، والزرزوريات، والمناظرات.

 




 

 


 

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