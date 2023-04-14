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الجمعة، 14-04-2023 07:56 م

محاضرة حول أحكام وفضائل رمضان بالأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم ، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.

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واستعرض الواعظ محمد الشامي ، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية الأيدي الكريمة الخيرية في بلدة الكريمّة بحضور سيدات من المجتمع المحلي، مزايا وخصوصية شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.


وقال، إن الصيام مدعاة لأن تتحلى النفس بالفضائل وتبتعد عن المعاصي، وتزيد من التراحم في المجتمع، لافتاً إلى قواعد الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن القيام بها في رمضان طلبا للمغفرة والرحمة واكتسابا للسلوكات المحمودة.
وأشار الشامي إلى فوائد الصيام وأثره في تعزيز السلوكات الإيجابية، وإبراز صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع .


 




 

 


 

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