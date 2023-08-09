محاضرة في بترا حول آفة المخدرات وسبل مكافحتها

الوكيل الاخباري - نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، محاضرة توعوية حول آفة المخدرات ومخاطرها وسبل وأهمية مكافحتها.



وتحدث في المحاضرة أحد كوادر إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، مؤكدا أن وسائل الإعلام تلعب دورا مهما في إيصال الرسائل التوعوية ضد آفة المخدرات التي بات التصدي لها واجبا على كل مواطن مسؤول.



وبين المحاضر أن المواد المخدرة خطرة لما تسببه من عطل جزئي أو كلي في عمل أعضاء الجسم، وأن بعضها يسبب الإدمان من الجرعة المرة الأولى، وقد تفضي الجرعة الاولى من بعض أنواع هذه المواد إلى الموت، مشيرا إلى أنواع المخدرات وأصنافها، والأضرار التي تلحقها بصحة الفرد والأسرة والمجتمع.

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