محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني

الوكيل الاخباري - قدمت عازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني"، محاضرة رافقها عزف موسيقي على البيانو بعنوان "رحلة موسيقية عبر المتوسط"، مساء أمس الخميس، على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان، بتنظيم من السفارة الإيطالية في الأردن، بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى.



وقال السفير الإيطالي لوتشيانو بيتسوتي، قبل بدء الفعالية، إن "الموسيقى هي جزء مهم من الثقافة الإيطالية، ونحن سعداء جدًا بأن سنحت لنا الفرصة لاستضافة عازفة إيطالية موهوبة هنا في عمان"، لافتا إلى أن هذه الأمسية، تعد مؤشرا على الاهتمام الكبير الذي تثيره الأنشطة الثقافية الإيطالية في الأردن، وتسهم بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا والأردن .

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